В Москве загорелась одна из типографий

В Москве загорелась типография. Пожар охватил второй этаж административного здания, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Москве возгорание произошло на втором этаже административного здания. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники», — уточнило ведомство.
Загорелась офисная мебель и техника, а также частично кровля. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее в Якутске при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли два человека, один пострадал.
До этого огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение в Узловой в Тульской области, где огонь охватил складское здание в Узловой 5 сентября. Они не допустили распространения огня на соседние три производственных здания.
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