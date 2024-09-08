В Москве загорелась одна из типографий

МЧС: пожар охватил второй этаж здания типографии, его тушат 49 специалистов

В Москве загорелась типография. Пожар охватил второй этаж административного здания, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Москве возгорание произошло на втором этаже административного здания. На месте работают 49 специалистов и 14 единиц техники», — уточнило ведомство.

Загорелась офисная мебель и техника, а также частично кровля. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в Якутске при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли два человека, один пострадал.

До этого огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение в Узловой в Тульской области, где огонь охватил складское здание в Узловой 5 сентября. Они не допустили распространения огня на соседние три производственных здания.