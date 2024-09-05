Крупный пожар разгорелся в Тульской области

Крупный пожар охватил складское здание в Узловой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тульской области.

«В 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: город Узловая, улица Тульская», — указали в сообщении.

На место возгорания выехали восемь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах строения.

В Волгоградской области накануне потушили пожар, разгоревшийся недалеко от бывшей птицефабрики. Спасатели потушили огонь за полчаса, пострадавших нет.

В Челябинске пожар в детском саду предотвратил повар. Загорелся электрический удлинитель, детей в это время в заведении не было. Повар отключил электричество и погасил огонь из огнетушителя.