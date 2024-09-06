Пожарные ликвидировали открытое горение в Тульской области

Сотрудники МЧС потушили открытое горение в Узловой в Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал министерства.
«Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — заявили в пресс-службе.
В МЧС отметили, что в происшествии никто не пострадал.
Возгорание началось на складах примерно в 18:30. На место ЧП прибыли восемь пожарных расчетов и автолестница. Огонь разгорелся на площади две тысячи «квадратов».
В складских помещениях хранились емкости с моторным маслом и это осложняло работу спасателей. В ликвидации огня участвовали 50 специалистов и 18 единиц техники. Сотрудники МЧС делали все возможное, чтобы пламя не распространилось на соседние здания.
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