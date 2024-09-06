Два человека погибли во время пожара в Якутске

МЧС: два человека погибли и один пострадал при пожаре в Якутске

При пожаре в Якутске погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале .

«В результате пожара огнем поврежден второй подъезд и кровля дома на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате опасных факторов пожара два человека погибли, один пострадал», — заявили в пресс-службе.

В ликвидации пожара участвовали 54 человека и 10 единиц техники. На место прибыл дознаватель МЧС РФ для установления причин пожара.

Ранее лесной пожар потушили в Пешурском участковом лесничестве в городском округе Егорьевск. О возгорании стало известно благодаря системе видеомониторинга. Пламя распространилось на площади пять тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 39 пожарных и 22 единицы техники.