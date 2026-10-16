«Просто оттолкнул». Супруга мужчины, выбившего зубы девушке в Омске, рассказала свою версию ЧП

Супруга мужчины, выбившего зубы девушке в Омске, заявила о его невиновности

Мужчина, выбивший четыре зуба девушке в Омске, сделал это ненамеренно. Такую версию выдвинула в беседе с 360.ru его супруга Дарья.

По словам жены, посреди ночи собравшаяся у соседнего подъезда нетрезвая молодежь подняла громкий шум, перебудила людей в соседних квартирах и ее двухмесячного малыша. Супруг сделал замечание. В ответ одна из девушек начала его нецензурную обзывать, затем стала на нем виснуть.

«Он ее оттолкнул, она упала в кусты. Встала, а у нее кровь», — поделилась Дарья.

Затем один из парней спровоцировал драку. Когда муж Дарьи зашел в подъезд, компания кричала под окнами и угрожала ее семидесятилетнему отцу, выглянувшему на улицу.

На следующий день молодые люди распространили в соцсетях ролик со своей версией произошедшего. Мужа Дарьи уже допрашивали в полиции.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту инцидента продолжается проверка.

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