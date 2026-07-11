В Москве молния ударила в двоих прохожих на стадионе «Труд»

В Москве во время грозы молния ударила в двоих прохожих на юге столицы. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Происшествие случилось в Донском районе на стадионе «Труд». Мужчины стояли у трибуны под деревом и смотрели матч, когда в них попала молния. Пострадавшие потеряли сознание, их госпитализировали, добавил телеграм-канал Baza.

Мощная гроза накрыла столичный регион. В Москве сильный ливень, подтопления, град и порывистый ветер. Коммунальные службы переведены в усиленный режим. Горожан просят быть осторожными и пережидать непогоду в помещении.

В город пришел сильный ливень с ураганным ветром. Прохожим пришлось прятаться от стихии под крышами ближайших зданий.

Подмосковье накрыл мощный град с дождем. Местные жители поделились с 360.ru кадрами с бушующей стихией в Балашихе, Люберцах, Воскресенске и Чехове.