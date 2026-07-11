Дептранс предупредил москвичей о ливне и грозе

Дептранс предупредил жителей столицы о сильном дожде и грозе до конца дня субботы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаем ливень, грозу и ветер. По возможности используйте для поездок метро», — порекомендовали в Дептрансе.

Автомобилистам посоветовали соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость перед переходами и не отвлекаться на телефон, а пешеходам — переходить дороги только по зебре и пережидать грозу в помещении.

Ранее станцию метро «Трубная» из-за осадков залило водой, но в нижней части лестницы она ушла в дренажную систему. Сейчас станция работает в штатном режиме: проход не затруднен, входы и выходы открыты.

Столичный регион попал под удар стихии. На Москву обрушился мощный ливень и ураганный ветер. Оказавшимся на улице жителям пришлось спасаться от непогоды под ближайшими крышами.