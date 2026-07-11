Мощный ураган с ливнем и страшным ветром ударил по Москве

В Москве продолжается буйство стихии — в городе идет сильный ливень и дует ураганный ветер. Оказавшиеся на улице в непогоду жители столицы разными способами пытаются укрыться от дождя.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как горожане, чтобы не намокнуть, прячутся от ливня под крышами или бегут домой.

Непогода не обошла стороной и Подмосковье — в Ногинске и Дубне сегодня выпал крупный град.

В Наро-Фоминском округе ночью из-за урагана сорвало крыши с четырех частных домов. В местной администрации уточнили, что обошлось без пострадавших. В муниципальном округе Шаховская в приюте для животных «Мурзик Шарики» повреждения получили несколько вольеров, многие собаки разбежались. Одного пса придавило деревом, спасти его не удалось.