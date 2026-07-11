Мощный град с дождем накрыл Подмосковье

Сильный град с дождем и ветром накрыл несколько городов Подмосковья. Кадрами с 360.ru поделились местные жители.

Очевидцы засняли бушующую непогоду в Балашихе, Люберцах, Воскресенске и Чехове. На кадрах видно, как крупные градины размером с перепелиное яйцо падают на землю, машины и придомовые участки.

Стихия накрыла Ногинск и Дубну. Один из местных жителей запечатлел момент, как ливень с ураганом застал врасплох прохожих на улицах.

Гроза, ливни и штормовой ветер с собой принес циклон «Бернадетт», который накануне добрался до Центральной России. В зоне его действия оказались Москва, Московская, Тверская, Смоленская, Калужская и Тульская области.