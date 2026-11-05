В Красноярске сапбордистки застряли во льдах реки Мана

В Красноярске две девушки — Диана и Александра — на сапах попали в ледяной затор на реке Мана. Об этом они рассказали 360.ru.

Диана объяснила, что они с подругой давно занимаются сплавами круглый год. По ее словам, ловить лед на реках во время ледостава — одно из их любимых занятий. Девушки заранее готовят маршрут и берут рации.

«Мы попали в затор на повороте реки, но это было не страшно. <…> Мы пробыли минут пять от силы, мы не переживали и снимали эти дурашливые видео, которые многими в силу своего не знания специфики зимних сплавов были восприняты как настоящее бедствие», — поделилась собеседница 360.ru.

Александра подтвердила, что они благополучно выбрались. Она отметила, что в роликах есть юмор и шутки над собой. Девушки много лет занимаются зимними сплавами, поэтому для них это обычное и любимое событие.

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