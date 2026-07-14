В Курганской области утонул молодой человек во время катания на сапборде

В Шумихинском округе Курганской области произошло трагическое происшествие: 20-летний молодой человек утонул во время катания на сапборде на озере Малое Жужгово у деревни Котлик. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Главного управления МЧС региона.

По предварительным данным, двое молодых людей отдыхали на муниципальном пляже и решили выйти на воду на сапборде в темное время суток. Они были без спасательных жилетов. Один из них отплыл на значительное расстояние от берега и, катаясь стоя, потерял равновесие, упал в воду и утонул. Его спутнику удалось самостоятельно вернуться на берег.

Тело погибшего подняли из воды сотрудники правоохранительных органов.