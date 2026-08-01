У берегов Крыма спасли сапбордиста и двух подростков

Спасатели вытащили из воды туриста и двух подростков, которые отправились в море в штормовую погоду. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Четыре сотрудника МЧС вышли на воде на катере, чтобы спасти туриста из Новосибирска. Отдыхающие сообщили, что мужчину отжимным ветром унесло на сапборде в море на расстояние около пяти километров от берега. Туриста заметили по яркому спасжилету. Как он рассказал, то не учел волнение моря в три балла, а потом доска стала неуправляемой и потерялось весло.

Детей спасли в Алуште. Очевидцы сообщили, что они не могут сами выплыть на берег.

«Трое сотрудников Алуштинского инспекторского участка на катере на расстоянии в 40 метрах от городского пляжа спасли подростков», — говорится в сообщении.

Ранее под Калининградом спасли мать с тремя детьми. Семью уносило в море.