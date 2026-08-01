В Кировской области ветер унес самодельный плот с пятью подростками

С самодельного плота, который унесло от берега на водохранилище в Кировской области, спасли пятерых подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о происшествии поступило из Омутнинска в 15:10. По предварительным данным, на небольшом самодельном плоту находились подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Сильные порывы ветра и течение отнесли конструкцию от берега.

На помощь детям направили муниципальных спасателей городского пляжа. Специалисты быстро добрались до подростков и доставили их на берег.

После спасения детей передали сотрудникам полиции. Правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов напомнил россиянам правила безопасного катания на сапборде, в том числе вдвоем.