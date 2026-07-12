В Финском заливе погибла женщина, решившая покататься на сапе в непогоду

Женщина погибла в Финском заливе, выйдя на сапбордах в море. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ на платформе «Макс» .

Две женщины вышли на сапбордах в море в непогоду, на них не было спасательных жилетов. ЧП произошло в поселке Шепелево в бухте Батарейной.

Дежурные спасатели из отряда «Красная горка» обнаружили тело одной из женщин. Поиски второй продолжаются.

В Ленинградской области в субботу проходил грозовой фронт, который сопровождался ливнями и шквалистым ветром.

Сапбординг нельзя назвать безопасным занятием, особенно если не соблюдать элементарные правила. В Кемеровской области в июне пропал мужчина во время прогулки на сапборде по озеру Бирюзовому. Пропавшей был хорошим пловцом, вода в озере теплая, но 55-летний мужчина исчез, позже спасатели обнаружили его сапборд.