В Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк

В Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец, скрытый снегом, на улице Кирова. Ребенка госпитализировали, сообщили в региональном СК .

Ребенок упал в шахту днем 14 марта. Вторая девочка, находившаяся рядом, позвала взрослых, которые помогли вытащить пострадавшую. Сейчас она в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители дадут оценку действиям ответственных за содержание люков и инфраструктуры ЖКХ.

Ранее в Нальчике 70-летняя пенсионерка провалилась в открытый канализационный люк, который присыпало мусором.