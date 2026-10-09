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    Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил пепел на высоту четырех километров

    На Филиппинах произошло пятиминутное извержение вулкана Тааль, после которого власти начали эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

    Активность началась 8 октября в 18:06 по местному времени. Из главного кратера поднялся темно-серый столб пепла высотой около четырех тысяч метров.

    Специалисты классифицировали событие как фреатомагматическое извержение — оно связано с взаимодействием магмы и воды. В облаке также наблюдали вулканические молнии.

    PHIVOLCS сохранил для Тааля первый уровень опасности, однако предупредил о возможном выпадении тонкого слоя пепла в населенных пунктах Агонсильо, Лемери, Сан-Николас, Тааль и Батангас.

    Власти Агонсильо организовали вывоз жителей из районов рядом с вулканом из-за риска воздействия вулканических газов. Часть людей разместили в эвакуационном центре, другие отправились к родственникам.

    Ранее вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11 километров над уровнем моря.

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