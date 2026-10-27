«Лило и грохотало». Российские туристы рассказали о сильнейшем шторме в Анталье

Проливные дожди и ураганный ветер в турецкой провинции Анталья сейчас утихли. Об этом 360.ru сообщила отдыхающая там туристка из России.

«Ветра нет, дождя тоже», — отметила она.

Собеседница 360.ru уточнила, что ночью на регион обрушилась непогода.

«Лило и грохотало сильно, ветер тоже был сильный, но не во всех районах. В соседний двор, видимо, молния ударила, искры были», — добавила она.

Ранее из-за смерча в Анталье погибли четыре строителя, еще один человек пострадал. Вихрь налетел на строительную площадку в районе Кепез и разрушил два жилых блок-контейтнера. В Российском союзе туриндустрии подтвердили, что сообщения о пострадавших россиянах не поступали.

Ночью на стенах Аланийской крепости трое туристов из России оказались в ловушке — они забрались на стены, но не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели разыскали застрявших путешественников и спустили их в безопасную зону.