Индию накрыл тропический циклон «Арнаб», погибли шесть человек

Индия столкнулась с мощным тропическим циклоном «Арнаб», в результате стихийного бедствия погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

Из-за буйства стихии в нескольких районах вдоль восточного побережья Индии возникли неполадки с электроснабжением, в ряде округов закрыли учебные заведения.

«По официальным данным, число погибших составляет шесть человек, сообщил представитель правительства штата Андхра-Прадеш», — отметило агентство.

Циклоническому шторму присвоили третью категорию опасности. Он повредил по меньшей мере 15 тысяч линий электропередачи. В большинстве районов, кроме Конасимы и Западного Годавари, перебои со светом устранили.

Ранее под влиянием мощного циклона оказалась Камчатка. Сильный ветер поднялся в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и ряде других округов. В некоторых районах у школьников отменили занятия. В поселке Озерновском Усть-Большерецкого округа порывы достигали 34 метров в секунду.