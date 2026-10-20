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    В Ялте затопило троллейбусный парк

    Непогода в Крыму привела к затоплению троллейбусного парка в Ялте. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

    На кадрах видно, как мощные потоки воды проходят прямо по территории парка. Информация о повреждении техники или пострадавших не поступала. Некоторые троллейбусы затопило по кабину.

    Утром 20 октября на территории Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после дождей. Всего в городе выпали свыше 400 миллиметров осадков.

    Наиболее сложная обстановка сохраняется в поселке Кореиз, где аварийные службы всю ночь сооружали временные дамбы и убирали с дорог крупный мусор и камни. Также осадки привели к падению опор освещения и деревьев.

    Также со вторника в Крыму ввели ограничения подачи электроэнергии. Представители компании «Крымэнергоинформ» отмечали, что восстановление зависит от погодных условий, на местах работают аварийные бригады.

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