В Ялте затопило троллейбусный парк

Непогода в Крыму привела к затоплению троллейбусного парка в Ялте. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На кадрах видно, как мощные потоки воды проходят прямо по территории парка. Информация о повреждении техники или пострадавших не поступала. Некоторые троллейбусы затопило по кабину.

Утром 20 октября на территории Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после дождей. Всего в городе выпали свыше 400 миллиметров осадков.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в поселке Кореиз, где аварийные службы всю ночь сооружали временные дамбы и убирали с дорог крупный мусор и камни. Также осадки привели к падению опор освещения и деревьев.

Также со вторника в Крыму ввели ограничения подачи электроэнергии. Представители компании «Крымэнергоинформ» отмечали, что восстановление зависит от погодных условий, на местах работают аварийные бригады.