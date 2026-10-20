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    В Крыму спасатели всю ночь боролись с последствиями стихии

    В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений после сильных дождей

    Фото: РИА «Новости»

    В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений после дождей. За время непогоды в городе выпали более 400 миллиметров осадков, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Наиболее сложная обстановка сохраняется в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма. Аварийные бригады работали там всю ночь: убирали с дорог камни и крупный мусор, сооружали временные дамбы. К утру удалось расчистить две улицы.

    При местной администрации действует межведомственный оперативный штаб, специалисты постоянно отслеживают обстановку.

    Сильные осадки также привели к падению деревьев и опор освещения в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте и Бахчисарайском районе. В Судаке вода затопила несколько частных домовладений, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

    К ликвидации последствий непогоды привлекли 187 человек и 38 единиц техники. По данным МЧС, осадки в регионе продолжаются.

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