В Крыму спасатели всю ночь боролись с последствиями стихии

В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений после дождей. За время непогоды в городе выпали более 400 миллиметров осадков, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма. Аварийные бригады работали там всю ночь: убирали с дорог камни и крупный мусор, сооружали временные дамбы. К утру удалось расчистить две улицы.

При местной администрации действует межведомственный оперативный штаб, специалисты постоянно отслеживают обстановку.

Сильные осадки также привели к падению деревьев и опор освещения в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте и Бахчисарайском районе. В Судаке вода затопила несколько частных домовладений, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 187 человек и 38 единиц техники. По данным МЧС, осадки в регионе продолжаются.