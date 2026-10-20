Дожди нарушили электроснабжение Крыма
В Крыму ограничили потребление электроэнергии из-за непогоды
На всей территории Крыма ввели ограничения на потребление электроэнергии из-за сложных погодных условий. Подача электричества зависит от текущих возможностей сетей, сообщила компания «Крымэнергоинформ».
Энергетики предупредили, что на фоне непогоды возможны дополнительные аварийные отключения. На предприятии действует режим повышенной готовности.
Специалисты принимают меры, чтобы вернуть энергосистему полуострова к штатной схеме работы. Особое внимание уделяют районам, которые сильнее всего пострадали от дождей и подтоплений.
Ограничения затронули весь полуостров. Сроки восстановления обычного режима электроснабжения компания не уточнила.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Ялте на фоне сильных дождей. Всего в городе выпали более 400 миллиметров осадков, на месте работают экстренные службы.