Дожди нарушили электроснабжение Крыма

На всей территории Крыма ввели ограничения на потребление электроэнергии из-за сложных погодных условий. Подача электричества зависит от текущих возможностей сетей, сообщила компания «Крымэнергоинформ» .

Энергетики предупредили, что на фоне непогоды возможны дополнительные аварийные отключения. На предприятии действует режим повышенной готовности.

Специалисты принимают меры, чтобы вернуть энергосистему полуострова к штатной схеме работы. Особое внимание уделяют районам, которые сильнее всего пострадали от дождей и подтоплений.

Ограничения затронули весь полуостров. Сроки восстановления обычного режима электроснабжения компания не уточнила.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Ялте на фоне сильных дождей. Всего в городе выпали более 400 миллиметров осадков, на месте работают экстренные службы.