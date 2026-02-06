В Балашихе лжеполицейского осудили на три года за попытку похищения девочки

В Балашихе суд вынес приговор по делу о попытке похищения восьмилетней девочки, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Виновному дали три года колонии строгого режима.

Днем 1 октября 2025 года фигурант представился полицейским, схватил за руку школьницу и силой потянул за собой. Ребенку удалось вырваться, но мужчина догнал ее у входа в магазин и вновь попытался увести.

На крики девочки прибежали прохожие. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент, когда мужчина пытался похитить ребенка.

«Иск о компенсации морального вреда несовершеннолетней удовлетворен частично в размере 470 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Ранее в Костроме бывший зэк попытался похитить мальчика. Он предложил ребенку пройти с ним, взяв за руку. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.