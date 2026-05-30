Полиция задержала жителя Тюмени за попытку надругаться над пятилетней девочкой

В Тюмени мужчина затащил маленькую девочку в подъезд и попытался изнасиловать. Подозреваемого задержали, сообщили 360.ru в пресс-службе МВД по региону.

«Мужчина задержан сотрудниками полиции и передан в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Baza, когда педофил схватил ребенка, дети во дворе стали звать на помощь и держать дверь, в которую зашел извращенец. В результате девочку спасла проходившая мимо девушка, которая услышала крики.

Нападавший попытался скрыться, но его разыскала полиция.

Ранее за сексуальное насилие над детьми задержали жителя Владикавказа. По версии обвинения, мужчина надругался над двумя мальчиками, с которыми проводил индивидуальные платные занятия.