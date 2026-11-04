В Хабаровском крае спасатели МЧС вытащили замерзающую во льду косулю

В Комсомольске-на-Амуре спасатели вызволили провалившуюся под лед косулю. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

О нуждающемся в помощи животном в поисково-спасательный отряд сообщили очевидцы днем 4 ноября. Косуля находилась на льду в районе речного вокзала на набережной Города юности.

Оперативно прибывшая к месту происшествия дежурная смена спасателей обнаружила животное в пяти метрах от берега. К тому моменту косуля уже выбилась из сил.

«Сложность спасательной операции была в том, что дно в этом месте обрывистое и глубина достигает порядка трех метров. Чудом парнокопытному удалось удержаться в полынье», — рассказали в ведомстве.

До косули добрался один из спасателей с использованием гидрокостюма и веревки. Животное вытащили на берег и передали в зооцентр «Питон» для оказания ему дальнейшей помощи.

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