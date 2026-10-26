360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рабочий погиб после падения с высоты на предприятии на северо-востоке Москвы

    прокуратура Москвы
    Фото: прокуратура Москвы

    На территории одного из предприятий на северо-востоке Москвы погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщила столичная прокуратура.

    Несчастный случай произошел 26 октября. По предварительной информации надзорного ведомства, сотрудник предприятия упал с высоты во время нахождения на производственном объекте. Спасти пострадавшего не удалось.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту гибели мужчины организована процессуальная проверка, ход которой и принятые по ее итогам решения контролирует прокуратура Москвы.

    В середине октября несчастный случай произошел в Ленинградской области. На 31-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе двух рабочих завалило песком во время нахождения в траншее. Один из мужчин погиб. Второго до приезда спасателей извлекли очевидцы и передали медикам.

    Читайте также

    Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

    В Италии полуторагодовалый мальчик погиб под колесами фургона друга семьи

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Машинист выпрыгнул из кабины падающего башенного крана на Алтае

    Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

    В Италии полуторагодовалый мальчик погиб под колесами фургона друга семьи

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Машинист выпрыгнул из кабины падающего башенного крана на Алтае