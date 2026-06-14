В Армении задержали мужчину, осквернившего советский мемориал

Полиция Армении задержала мужчину, осквернившего посвященный героям Великой Отечественной войны мемориал «Мать Армения» в Гюмри. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Вандалом оказался 41-летний житель 2-го района Муша города Гюмри. Подозреваемого 14 июня доставили в Ширакское областное управление уголовного розыска, где он признался в содеянном. На мужчину завели уголовное дело.

Ранее сотрудники коммунальной службы нашли в мусорных баках на территории мемориала позолоченные буквы, сорванные с памятных плит на аллее городов-героев. Посольство России в Ереване назвала этот акт умышленной атакой на нашу общую историческую память и попыткой надругательства над Великой Победой.