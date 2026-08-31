Россиянин три дня пролежал мертвым на Пхукете

Полиция Таиланда обнаружила тело 43-летнего гражданина России в кондоминиуме в районе Кату на острове Пхукет. Об этом сообщила газета Khaosod .

По информации издания, правоохранители получили сообщение о погибшем вечером 30 августа. На место прибыли полицейские, представители районной администрации и судмедэксперт больницы.

Полиция не обнаружила в комнате следов борьбы, признаков насильственной смерти или ограбления. Личные вещи россиянина также остались нетронутыми. Специалисты предварительно установили, что смерть могла наступить около трех дней назад.

Тело направили в больницу для вскрытия. Экспертиза должна установить точную причину смерти.

Полиция Пхукета связалась с российским посольством для уведомления родственников погибшего и решения вопроса о репатриации тела. В генконсульстве России на Пхукете подтвердили ТАСС, что получили уведомление из морга о поступлении тела россиянина.

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