Россиянина обнаружили мертвым на Кипре

Тело 22-летнего россиянина обнаружили в туристической зоне Пилы на Кипре. Труп нашли в воде у волнореза, сообщило издание Cyprus Times .

«Установлена личность мужчины, которого обнаружили без сознания в воде у волнореза в туристической зоне Пила», — отметили авторы материала.

Они также уточнили, что россиянина обнаружили в море 26 сентября. Его госпитализировали, врачи констатировали смерть. Полиция установит причины случившегося. Родственников проинформируют о произошедшем через посольство.

Ранее житель Калининграда погиб в ДТП на Бали, однако его мать усомнилась в этой версии. Она попросила выяснить, не стал ли ее сын жертвой убийства.