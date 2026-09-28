360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянина обнаружили мертвым на Кипре

    Cyprus Times: на Кипре нашли тело 22-летнего россиянина

    George Christophorou/Keystone Press Agency
    Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Тело 22-летнего россиянина обнаружили в туристической зоне Пилы на Кипре. Труп нашли в воде у волнореза, сообщило издание  Cyprus Times.

    «Установлена личность мужчины, которого обнаружили без сознания в воде у волнореза в туристической зоне Пила», — отметили авторы материала.

    Они также уточнили, что россиянина обнаружили в море 26 сентября. Его госпитализировали, врачи констатировали смерть. Полиция установит причины случившегося. Родственников проинформируют о произошедшем через посольство.

    Ранее житель Калининграда погиб в ДТП на Бали, однако его мать усомнилась в этой версии. Она попросила выяснить, не стал ли ее сын жертвой убийства.