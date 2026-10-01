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    В гимназии Саратова у учащихся выявили острую кишечную инфекцию

    Фото: РИА «Новости»

    В Национальной татарской гимназии Саратова выявили случаи острой кишечной инфекции, в связи со случившимся началось эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

    «В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, обучающихся в МОУ „Национальная татарская гимназия имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева“ <… > начато проведение эпидемиологического расследования», — заявили в ведомстве.

    Дети обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Расследование нацелено на выяснение причин и обстоятельств появления случаев инфекции у учащихся, начался забор проб у контактных лиц, работников пищеблока и персонала учреждения, а также образцов из объектов окружающей среды, продуктов питания и готовых блюд.

    Ранее четверых школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Дагестане.

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