В гимназии Саратова у учащихся выявили острую кишечную инфекцию

В Национальной татарской гимназии Саратова выявили случаи острой кишечной инфекции, в связи со случившимся началось эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, обучающихся в МОУ „Национальная татарская гимназия имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева“ <… > начато проведение эпидемиологического расследования», — заявили в ведомстве.

Дети обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Расследование нацелено на выяснение причин и обстоятельств появления случаев инфекции у учащихся, начался забор проб у контактных лиц, работников пищеблока и персонала учреждения, а также образцов из объектов окружающей среды, продуктов питания и готовых блюд.

Ранее четверых школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Дагестане.