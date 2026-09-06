Четверых школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Дагестане

Четверых учеников частной школы «Радуга» в Махачкале госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор начал расследование и опечатал пищеблок образовательного учреждения.

Специалисты взяли для исследования пробы продуктов и воды, смывы с поверхностей и биоматериал заболевших. За контактными лицами установили медицинское наблюдение.

При проверке выявили грубые санитарные нарушения. В пищеблоке не разделялись потоки грязной и чистой посуды, сотрудники не проходили необходимые медосмотры, отсутствовало утвержденное двухнедельное меню. Детям также подавали запрещенные для детского питания блюда. Работавшее на территории школы кафе также опечатали.

По предварительным данным Роспотребнадзора, инфекция могла передаваться через готовые блюда, приготовленные в школьном пищеблоке.

Прокуратура Дагестана организовала проверку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взяли на контроль.

Замглавы Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк ранее рассказала, что предварительной причиной массового заболевания воспитанников детского сада в Корсакове мог стать стафилококк.