В Пакистане отец продал трехлетнюю дочь пожилому мужчине как невесту

Жителя Пакистана арестовали в провинции Белуджистан за продажу 60-летнему мужчине трехлетней дочери в качестве невесты. Об этом сообщил канал GBNews .

За незаконную сделку пакистанцу обещали 2,5 миллиона пакистанских рупий (порядка 766 тысяч рублей). Деньги мужчина получить не успел – его задержали.

По информации GBNews, несовершеннолетняя старшая дочь арестованного состояла в браке с 30-летним сыном мужчины, выкупившего трехлетнюю девочку. За несколько недель до сделки муж забил свою супругу до смерти.

«Пакистанская полиция в настоящее время расследует, связано ли убийство со свадьбой младшей дочери», — отметил канал.

Ранее в США 27-летнюю жительницу города Бонно арестовали за торговлю детьми и халатность. Она позволяла мужчинам насиловать своих дочерей четырех и семи лет за деньги и наркотики. Во время одного из таких эпизодов женщина сидела на полу и листала TikTok.