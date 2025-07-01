В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали рядом с торговым центром «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «УРАЛLIVE».

По словам сына Шыхлински — Мутвалы — перед этим за ним следили неизвестные люди на автомобиле с тонированными стеклами. В азербайджанской диаспоре подтвердили факт задержания.

В минувшие выходные силовики задержали в Екатеринбурге шестерых азербайджанцев, предполагаемых участников ОПГ. По версии СК, фигуранты могут иметь отношение к нескольким убийствам.

Массовые задержания вызвали недовольство в Азербайджане. В Баку отменили все мероприятия, связанные с российскими государственными и частными структурами.

В понедельник в бакинской редакции информагентства Sputnik прошли обыски. Полицейские задержали семерых сотрудников, которым инкриминировали мошенничество и незаконное предпринимательство. Позже суд Баку арестовал на четыре месяца исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова.