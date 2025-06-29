В Баку отменили связанные с Россией мероприятия

В Азербайджане отменены все мероприятия, организованные российскими государственными и частными структурами. Заявление опубликовали на странице Минкультуры Азербайджана в соцсети Х.

Министерство культуры Азербайджана обвинило российские правоохранительные органы в Екатеринбурге в систематических этнических чистках. Действия российских силовиков в отношении азербайджанцев назвали «актами насилия». Они якобы приобрели систематический характер.

«Отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России», — указали в ведомстве.

Ранее российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за задержания подозреваемых в убийствах на Урале. Временный поверенный в делах России Петр Волоковых объяснил азербайджанской стороне все детали ситуации. Правоохранители задержали несколько десятков человек на Урале в рамках расследования преступления прошлых лет.