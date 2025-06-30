Дело против азербайджанцев из Екатеринбурга передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело об азербайджанских участниках ОПГ из Екатеринбурга в Главное следственное управление. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

По версии следствия, фигуранты уголовного дела могут иметь отношение к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Свердловской области. Проверяют их и на причастность к другим преступлениям.

В рамках расследования задержали шестерых человек, все они — этнические азербайджанцы и граждане России. Еще двое подозреваемых скончались: один из них — от острой сердечной недостаточности, причину смерти второго устанавливают.

События вызвали недовольство в Азербайджане. Минкульт республики отменил все мероприятия, связанные с российскими государственными и частными структурами. Временного поверенного в делах России Петра Волоковых вызвали в МИД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти сожалеют о такой позиции азербайджанских коллег, однако считают, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для подобной реакции.