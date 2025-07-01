Журналистов «Sputnik Азербайджан» арестовали на четыре месяца

Задержанных после обыска в редакции исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Как сообщило агентство APA , такое решение вынес Хатаинский районный суд Баку.

Для избрания меры пресечения в суд доставили всех задержанных в редакции после обысков.

МВД Азербайджана ранее сообщало, что речь идет о семи человеках, пять из которых проходят по уголовным делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Полиция Баку задержали Картавых и Белоусова после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» в минувший понедельник, 30 июня. Вместе с ними на допрос увезли журналиста российского агентства Ruptly Айтекин Гусейнову. Она приехала в офис коллег с редакционным заданием снять проходящие обыски.

Медиагруппа «Россия сегодня» потребовала от властей Азербайджана освободить задержанных сотрудников. В редакции заявили, что силовики провели обыски в квартире Картавых и изъяли всю технику. Кроме того, к задержанным не пустили дипломатов и родственников и запретили журналистам выходить на связь.