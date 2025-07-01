Число задержанных в редакции «Sputnik Азербайджан» выросло до семи

Суд арестовал двух задержанных в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку

Азербайджанские силовики в ходе следственный действий задержали семь человек в редакции агентства «Sputnik Азербайджан». Против них завели уголовные дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщило агентство APA .

В ведомстве заявили, что двух задержанных отправили под стражу. Остальных пять человек привлекли к уголовной ответственности. Имена фигурантов дела силовики уточнять не стали.

Обыски в бакинской редакции «Sputnik Азербайджан» прошли в минувший понедельник, 30 июня.

После следственных действий на допрос увезли главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, силовики задержали журналиста агентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая приехала с редакционным заданием для съемок проведения обысков в редакции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно изучают информацию о задержании журналистов в Азербайджане. Он добавил, что рассчитывает на скорое освобождени е сотрудников российских СМИ в ходе переговоров с Баку.