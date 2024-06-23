В Дербенте отменили массовые мероприятия

В Дербенте отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городские власти.

В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. В результате теракта погибли сотрудники полиции и священник Русской православной церкви.

Одной из жертв нападавших стал священник отец Николай. Террористы перерезали ему горло. Также нападавшие расстреляли охранника церкви.

Сообщается, что в ходе теракта погибли пять полицейских. Силовики ввели в Дагестане план «Перехват».

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что двух боевиков ликвидировали. Поиски остальных нападавших продолжаются.