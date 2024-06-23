НАК заявил о нападениях на два храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане

НАК: в Дагестане совершили нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС

Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Преступления произошли в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале, сообщили «РИА Новости» в Национальном антитеррористическом комитете

«В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции», — указали в ведомстве.

По данным НАК, правоохранительные органы Дагестана начали розыск преступников.

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что после стрельбы в Дербенте и Махачкале создали оперативный штаб для принятия решений. В регионе объявили план «Перехват».

По последним данным, в ходе нападения на пункт ДПС в Махачкале погиб полицейский. Ранения получили шесть правоохранителей.