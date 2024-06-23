Боевики зарезали священника при нападении на церковь в Дербенте

Священнослужитель погиб при нападении на церковь в Дербенте. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Священники закрылись в церкви, они ждут помощи», — сказал он.

По словам Хадулаева, неизвестные также расстреляли охранника в церкви, он был вооружен лишь газовым пистолетом.

Исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев заявил, что правоохранительные органы подняли по тревоге после нападения на церковь и синагогу.

Также перестрелка произошла в Махачкале. Там от рук неизвестных погиб один полицейский, шесть сотрудников получили ранения.