Боевики зарезали священника при нападении на церковь в Дербенте

Хадулаев: напавшие на храм в Дербенте убили священника

Священнослужитель погиб при нападении на церковь в Дербенте. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Священники закрылись в церкви, они ждут помощи», — сказал он.

По словам Хадулаева, неизвестные также расстреляли охранника в церкви, он был вооружен лишь газовым пистолетом.

Исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев заявил, что правоохранительные органы подняли по тревоге после нападения на церковь и синагогу. 

Также перестрелка произошла в Махачкале. Там от рук неизвестных погиб один полицейский, шесть сотрудников получили ранения.

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