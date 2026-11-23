В Южной Луизиане пассажирский поезд, в котором ехало порядка 100 человек, столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Об этом сообщил Firstpost .

ДТП произошло вечером 22 ноября. Грузовик, с которым столкнулся состав на железнодорожном переезде, перевозил бульдозер. В результате первые два вагона сошли с рельсов и опрокинулись.

Пострадали четыре человека, их доставили в больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

«Департамент полиции Лафайета и сотрудники службы безопасности на железной дороге расследуют обстоятельства, приведшие к столкновению, в том числе почему грузовик находился на железнодорожном переезде, когда приближался поезд», — отметило издание.

Ранее поезда столкнулись в Праге. Из-за аварии травмы получили 46 человек, в том числе российский гражданин. ДТП произошло утром 17 ноября на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова неподалеку от Главного вокзала Праги.