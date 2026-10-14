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    Из-за мощных дождей в Ливии погибли два человека

    Город Триполи затопило из-за мощных ливней. В результате стихийного бедствия погибли два человека, сообщило Reuters.

    Представители банка Jumhouria Bank подтвердили, что от удара током скончался один из их сотрудников. Его тело обнаружило в зоне наводнения ливийское отделение «Красного Полумесяца».

    Труп еще одного мужчины достали из затонувшего автомобиля.

    Мэр центрального района Триполи Фадель Абу Аркуб рассказал, что дожди шли на протяжении двух с половиной часов. Он назвал ситуацию с наводнением катастрофической.

    На фоне ЧС Государственная электроэнергетическая в качестве меры предосторожности отключила подачу электричества в некоторых районах.

    Ранее наводнение произошло в Непале, в 60 километрах от Катманду. Бурный поток реки Будхи-Гандаки разрушил мосты и дома. Спасатели эвакуировали из деревни Джагат девятерых российских туристов и их местных сопровождающих с помощью вертолета.

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