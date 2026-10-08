В Хабаровском крае наградят мужчину, спасшего двух детей из пожара

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично наградит жителя Комсомольска-на-Амуре, спасшего двух детей из пожара, случившегося накануне. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Игорь Вольштейн спас на пожаре двух девочек. Не задумываясь, бросился на помощь соседям. Благодаря его мужскому поступку дети живы», — подчеркнул Демешин.

ЧП произошло в жилом доме по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре. При тушении возгорания на месте обнаружили тела женщины и четырех ее детей. Еще двух детей возрастом шесть и десять лет спас сосед.

Ранее стало известно, что в Бурятии полицейский из Забайкалья спас тонувшего в озере ребенка. Сотрудник правоохранительных органов вытащил мальчика на берег.