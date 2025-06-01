В Брянской области в связи с обрушением моста создали оперштаб

Оперативный штаб для координации действий создали в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий совместно с РЖД и МЧС России в связи с произошедшими событиями в Брянской области», — написали в Telegram-канале министерства.

Ситуационный центр находится на связи с региональными властями.

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Фура и легковой автомобиль рухнули на проходящий под мостом пассажирский поезд. В результате аварии локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Власти сообщили, что причиной обрушения моста стало незаконное вмешательство. Местные жители слышали взрыв перед аварией. В пабликах появилась информация о подрыве опор моста. По предварительной информации, пострадало 44 человека, четверо погибли.