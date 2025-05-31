Мост с машинами рухнул под поезд в Брянской области

В Брянской области рухнул мост с автомобилями, в них врезался поезд

Мост с автомобилями обвалился перед Выгоничами в Брянской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

По предварительным данным, на мосту стояли фура и легковая машина, когда внезапно произошло обрушение. В этот момент по железной дороге проходил поезд по маршруту Москва — Климово, который снес оказавшиеся на пути автомобили.

Очевидцы рассказали, что последствия аварии выглядят крайне серьезно. Мост расположен на федеральной трассе перед поселком Выгоничи в Брянской области, в районе деревни Бурачовки.

Официальные власти пока информацию не комментировали. По версии Telegram-канала «112», пострадали как минимум пять человек. На месте уже работают экстренные службы региона.