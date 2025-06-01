Мост под Брянском могли подорвать. Пострадали минимум 30 человек

Мост с автомобилями рухнул под поезд в Брянской области. Предварительная причина — подрыв, сообщил Telegram-канал Mash без ссылки на источники.

Мост упал перед поселком Выгоничи. На нем находились фура и легковой автомобиль, которые рухнули вместе с конструкциями. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд, — его завалило обломки.

Очевидец рассказал телеканалу РЕН ТВ, что слышал перед обрушением моста хлопок. Мужчина находился в 400 метрах от места происшествия.

Пострадали как минимум 30 человека. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Telegram-канал Shot также без ссылки на источники сообщил, что мост якобы подорвали в двух местах. По версии этого издания, злоумышленники заложили на шпалах четыре взрывных устройства.

Глава региона Богомаз подтвердил «происшествие в районе одного из участков федеральной автодороги А240». Он указал, что есть пострадавшие. Причины происшествия власти пока не называли.