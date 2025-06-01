«Взрыв слышала». Четверо погибли при крушении поезда под Брянском

Источник 360.ru: перед крушением поезда под Брянском был слышен взрыв

При крушении поезда под обрушившимся мостом под Брянском пострадали как минимум 44 человека. Еще четверо погибли, сообщил Telegram-канал Baza .

Мост обрушился в районе поселка городского типа Выгоничи в Брянской области. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд «Климово — Москва».

Все погибшие — пассажиры этого поезда. По предварительной информации, мост подорвали. Пресса сообщала, что у четырех опор моста неизвестные якобы заложили взрывные устройства.

«Взрыв слышала, сейчас сирены, больница и полиция», — рассказала редакции 360.ru местная жительница.

На место уже прибыли экстренные службы. Часть людей заблокировали в поезде, их вытаскивают через окна.

Факт происшествия в Брянской области уже подтвердил глава региона. Он не уточнял причин и не озвучивал количества пострадавших.