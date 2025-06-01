Власти назвали причину обрушения моста в Брянской области

Власти назвали причиной обрушения моста в Брянской области незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в официальном Telegram-канале .

В компании уточнили, что пролет автомобильного моста рухнул на одноактном перегоне Пильшино — Выгоничи. В результате локомотив и вагоны пассажирского поезда поезда № 86 сообщением Климов — Москва сошли с рельсов.

Компания направила восстановительные поезда для ликвидации последствий происшествия. Утверждается, что на движение других составов обрушение моста не повлияло.

В результате инцидента был нарушен участок железной дороги, но на движение других поездов происшествие не повлияло.

Для ликвидации последствий к месту ЧП направили восстановительные поезда, создан оперативный штаб. Информация о пострадавших уточняется.

Мост под Брянском рухнул поздно вечером 31 мая. Предварительно, его могли подорвать. Местные власти подтвердили факт происшествия, но пока не озвучивали официальные причины и количество жертв.

Пресса сообщала о четверых жертвах — предположительно, погибла вся локомотивная бригада поезда. На место происшествия выехали 11 автомобилей скорой помощи.