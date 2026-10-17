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    Друг семьи рассказал о гибели школьника в отеле Шарм-эш-Шейха

    Источник: российский школьник погиб от удара током в отеле Шарм-эш-Шейха

    Фото: 360.ru

    Одиннадцатилетний мальчик погиб от удара электрическим током в пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе. Об этом корреспонденту 360.ru рассказал друг семьи погибшего Антон.

    Ребенок вместе с приятелем качался в гамаке на газоне, упал под дерево и получил сильный удар током, от которого скончался на месте. Второй подросток, оттаскивая товарища, тоже попал под напряжение.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что под деревьями есть подсветка, питание которой и могло стать причиной гибели школьника.

    «Отель, по последним данным, утверждал, что у них ничего не произошло. <… > Камеры все поснимали», — поделился Антон.

    По его словам, родителям пока не отдали тело ребенка, ссылаясь на расследование.

    В посольстве России в Каире отметили, что помогают семье оформить документы на репатриацию, каких-либо искусственных препятствий со стороны властей Египта в этом вопросе дипломаты не встретили.

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