Друг семьи рассказал о гибели школьника в отеле Шарм-эш-Шейха

Одиннадцатилетний мальчик погиб от удара электрическим током в пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе. Об этом корреспонденту 360.ru рассказал друг семьи погибшего Антон.

Ребенок вместе с приятелем качался в гамаке на газоне, упал под дерево и получил сильный удар током, от которого скончался на месте. Второй подросток, оттаскивая товарища, тоже попал под напряжение.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что под деревьями есть подсветка, питание которой и могло стать причиной гибели школьника.

«Отель, по последним данным, утверждал, что у них ничего не произошло. <… > Камеры все поснимали», — поделился Антон.

По его словам, родителям пока не отдали тело ребенка, ссылаясь на расследование.

В посольстве России в Каире отметили, что помогают семье оформить документы на репатриацию, каких-либо искусственных препятствий со стороны властей Египта в этом вопросе дипломаты не встретили.