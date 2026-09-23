В Якутии Нерюнгринская ГРЭС приостановила работу после пожара

В Якутии Нерюнгринская ГРЭС временно приостановила работу после пожара, случившегося накануне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нерюнгринского района.

«Вчера произошло возгорание на трансформаторной подстанции энергоблока № 1. В настоящее время станция не работает», — указали в публикации.

В администрации подчеркнули, что приоритетной задачей сейчас является налаживание теплоснабжения в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор, особенно в жилых домах и социальных учреждениях. Выполняются аварийно-восстановительные работы.

«Выполняется мониторинг температурного режима в самых отдаленных квартирах города, в детских садах и школах», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на НГРЭС.