В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

В авиагавани уточнили, что Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с необходимыми органами.

Ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте ЧП работают спецслужбы.

Всего более 280 БПЛА уничтожили над регионами России за ночь. В Уфе дроны рухнули на строящийся дом, пострадали двое рабочих. В Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура. Два человека получили травмы в Саратове.